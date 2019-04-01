觀塘銀座式商廈93WYS拆售　入場費500萬

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年先生表示，位於觀塘偉業街93號全幢銀座式商廈項目93WYS以現樓形式推出市場，首批拆售10個單位。



據價單資料，該批單位分布5樓、9樓、12樓及20樓，其中5樓3室為入場單位，面積416方呎，售價約500.42萬元，呎價約12,029元。至於最貴為20樓全層，面積1,408方呎，售價2,258.16萬元，呎價16,038元。



該廈樓高26層，共提供48個單位，單位建築面積約由377方呎至全層1,572方呎，部分單位更內設獨立洗手間，而當中5樓至19樓每層為3個單位，其餘均是全層設計。



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