樓價UPDATES：灝景灣三房破頂價1293萬沽

換樓需求增加，大單位成交同時向上，樓價亦被推高。青衣灝景灣三房單位，就以同類新高價1,293萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山麗怡大廈連錄得2宗成交，包括一個高層B室兩房戶，以1,105萬元易手，實用面積510方呎計，折合呎價21,667元。



●西半山帝豪閣C座低層4室，套三房間隔，望樓景，以2,250萬元易手，實用面積1,027方呎計，折合呎價21,908元，原業主於2018年1月以2,180萬元買入單位，持貨1年，帳面獲利70萬元，單位升值3%。



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九龍區



●紅磡海濱南岸3月全月錄得9宗成交，平均實用呎價19,022元，單位1座低層K室，實用面積481方呎，大兩房間隔，以880萬元易手，實用呎價18,295元。



●紅磡黃埔花園2期18座低層A室，實用面積約389方呎，兩房兩廳間隔，以676.8萬元成交，實用呎價約17,398元。



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新界區



●青衣區3月份錄得約79宗成交，其中灝景灣8座高層H室，實用面積703方呎，三房間隔，享內園景致，去年7月叫價1,350萬元放盤，以1,293萬元沽出，實用呎價18,393元，樓價及呎價均創屋苑內園三房戶新高。



●東涌區上月錄得約97宗成交，昇薈佔5宗，包括5座中層E室，實用面積990方呎，套三房加多用途房間隔，享內園景，以1,200萬元沽出，實用呎價12,121元。



●東涌東環5B座高層08室，實用面積378方呎，一房間隔，獲同區租客以595萬元購入，實用呎價15,741元。



●荃灣爵悅庭極高層E室，實用面積454方呎，兩房間隔，享山景，獲換樓客斥資800萬元承接，實用呎價17,621元，樓價創屋苑兩房戶新高。



●屯門豫豐花園7座高層G室，實用面積594方呎，三房間隔，開價650萬元，換樓客即睇即還價，最後議價至600萬元成交，實用呎價10,101元。



●天水圍居屋天盛苑P座高層5室，實用面積650方呎，三房間隔，於未補價第二市場以545萬元成交，實用呎價8,385元，新買家為區內公屋住戶，以綠表形式買入上址。



●粉嶺中心F座低層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，獲區內上車客以518萬元承接，實用呎價約14,076元。



●馬鞍山新港城R座高層7室，實用面積337平方呎，兩房間隔，開價約615萬元，議價後以600萬元易手，實用呎價17,804元，原業主於1997年以283萬元購入單位，持貨約22年，帳面獲利約317萬元，單位升值約1.1倍。



●馬鞍山聽濤雅苑8座中高層C室，三房連多用途房間隔，實用面積約755方呎，業主以約23,000元放租兩個月，議價後減價1,000元，同區客以22,000元租入，實用呎租約29.1元。

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