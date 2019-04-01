歐股早段揚升　工業股領漲

歐股早段續升，英國富時100指數升0.62%，報7,324點；德國DAX指數升1.01%，報11,642點；法國CAC指數升0.72%，報5,388點。



工業及原材料股受追捧，鋼材供應商Thyssenkrupp升3.23%；聚合物生產商Covestro升3.02%；汽車零件及輪胎生產商Continental升3.53%；法國汽車零件生產商Valeo升4.26%；半導體生產商Infineon升2.49%。



汽車股表現同樣亮眼，戴姆勒升3.14%；福士汽車升2.85%；標緻汽車升3.13%；雷諾升2.94%。



個股方面，英國廉航公司easyJet預期下半年收入增長放緩，主要受到英國脫歐的不確性影響，其股價挫6.71%。



半導體公司ams AG股價漲4.24%，此前該公司計劃分拆環境傳感器業務，並與私募基金Wise Road Capital組成合資公司。





【15:02】歐股三大指數開市向好，英國富時100指數升0.52%，報7,316點；德國DAX指數升0.85%，報11,625點；法國CAC指數升0.85%，報5,395點。



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