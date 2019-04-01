天倫燃氣料「煤改氣」客量會升至1000萬戶

以河南省為基地的天倫燃氣(01600)去年天然氣銷量按年增長22%至12.92億立方米。該公司執行董事馮毅表示，今年銷量增長指引為25%。行政總裁冼振源相信，今年天然氣銷售毛利會維持穩定；鄉鎮「煤改氣」客量5年時間將從目前約38萬戶大增至1,000萬戶。



天倫燃氣去年天然氣每立方米銷售毛利為0.56元人民幣(下同)，按年升0.01元，主要是居民用戶按年下跌0.01元，至0.43元之際，工商業用戶按年升0.01元至0.67元，車用(含批發)方面更按年增長0.1元至0.46元。



副總經理兼香港辦事處總經理白宇星表示，去年居民用戶售氣毛利下跌的原因是由於部分城市去年冬季銷氣順價(轉嫁給終客戶)滯後，但目前所有城市燃氣項目都已完成順價。冼相信，整體銷氣毛利今年能夠平穩，波幅只會在0.02元以內。



天倫計劃今年以不少於7億元進行項目併購。馮毅表示，項目地點除了集團起家的河南省以外，還會聚焦四川和陝西省。儘管川陝兩地氣價會較低，但優點在於居民有一定意欲使用天然氣，且毛利不俗。此外，天倫也會在山東和河北省加緊發掘項目。集團去年殺入河南省的鄉鎮「煤改氣」項目，保障氣源的壓力不大，因為當地居民用氣主要在於煮食和沐浴，取暖需求只會逐漸發展。公司也會與河南省政府合作，向中國石油(00857)爭取更多氣源。



另外，冼表示，天倫一直有跟進發展分布式能源項目，「希望今年有項目落地」。

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