【即市分析】A股發力　攻中資券商股

東方產經專欄作者帥哥：市場上周仲炒緊美國長短債息倒掛，憂慮環球經濟前景，不過上周五美股向上，中國3月製造業採購經理指數無論係官方及財新均重上盛衰分界線，中港股市投資氣氛回暖，滬綜指上破前高位，即市最高見3,165點，中資券商股短期會唔會借機再衝多轉，現水平又值得值得買呢？



睇番港股近期主要受市場氣氛左右，相信在中美貿易談判未有實質結果前，資金都繼續沿氣氛走，並追入「順風順水股」為主，睇睇近期升到市場唔信的物業管理股可見一斑。至於中資券商股前景，考慮到內地今年以來加大放水力度，加上推出多個國策撐基建、促消費，其實A股再上機會唔細，中資券商股在市場氣氛回暖下，因而水漲船高的可能性都幾大。



大行高盛最新發表的研究報告就指，A股年初至今升約29%(滬深300指數回報)，接近該行牛市看法(即升25%)。另外，A股期內日均成交量為5,850億元(人民幣‧下同），遠高於該行預期的3,520億元及牛市預期的4,140億元，主因機構投資者(本地及海外)及散戶投資者的強勁資金流入，故上調部分中資券商股之目標價。



策略上，資金近期都係專揀規模較大或走勢較強的個股落手，中金公司(03908)、中國銀河(06881)、華泰證券(06886)、中信証券(06030)及廣發証券(01776)近兩個交易日走勢唔錯，大有重新發力之勢，不妨從中吼隻心水出擊，博板塊再行大運。

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