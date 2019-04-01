廣汽：料首季市場新車銷量錄雙位數跌幅

廣汽集團(02218)董事長曾慶洪在業績會上表示，今年首兩個月的內地汽車市場新車銷量於按年下跌14.9%，預料今年首季市場新車銷量會錄得雙位數下跌。



他表示，今年內地汽車市場仍面對一定壓力，坦言受高基數等因素影響，要完成銷量按年增長8%的目標是很大的挑戰，但有信心能完成。



他透露，公司今年將推出14款全新及改款車型，包括6款自主品牌產品及7款合資產品。



對於中國財政部等四部委發布通知，明確今年的新能源汽車補貼將會大幅度降低。他表示，這對成本有一定影響，但認為新能源汽車不能單單依靠補貼，而內地政府提出「減稅降費」可降低行業負擔，公司希望會將減免的稅費回饋消費者。



被問到問能源汽車在中國是否已形成泡沫，他回應，「不希望、也不相信」。



至於廣汽早前表示有意進入美國市場，常務副總經理吳松表示，由於中美貿易摩擦等因素，進入美國市方面未有明確時間表，但美國產品開發等工作仍在推進之中，未來會繼續把握中國的發展機會，包括在大灣區。



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