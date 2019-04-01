【市後重點睇】金價回落　道期漲近200點

2019年04月01日 16:10
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    (美聯社圖片)

    美匯指數稍回至97.1，圓匯守111.0水平；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.308；港匯報7.849，離岸人民幣守6.71。金價回落至1,289美元，布油升上68.3美元水平，紐油企穩60.5美元。道指期貨漲194點。

    ●市後關注點
    -17:00　歐元區3月消費物價指數(CPI)
    -20:30　美國2月零售銷售
    -21:45　美國3月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值
    -22:00　美國3月ISM製造業指數、美國2月營建支出
    -周二凌晨03:10　加拿大央行行長波洛茲講話

    ●港股升上逾9個月高位，恒生指數全日漲510點或1.76%，報29,562點；藍籌地產股全線升，領展創新高。https://bit.ly/2UaDrxo
    -國美股價一度飆22%；此前傳出「國美零售創始人黃光裕將於明年出獄回歸」，及後內媒引述國美零售投資關係總監李虹否認消息。

    ●A股快報：滬深分別漲2.5%及3.6%，兩市成交破萬億。https://bit.ly/2Va5I3E

    ●亞洲股市：日股收升303點，Japan Display飆10%。https://bit.ly/2TM4udv

    ●歐股早段揚升，德法股高開近1%，工業股領漲。

    ●【大師午間教路】淡倉要避一避！https://bit.ly/2HPPjhP

    ●【即市分析】
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    ●【股匯攻略】恒指不宜看淡，下一阻力在... https://bit.ly/2Ums84t

    ●IMF駐華首席代表：國際貨幣體系朝「三極」架構發展。https://bit.ly/2Uoe76C

    ●廣汽：料首季市場新車銷量錄雙位數跌幅。

    ●澳門3月份博彩收入按年跌0.4%。

    ●李小加︰為提升科技實力，港交所續有併購。https://bit.ly/2JU8clF

    ●3月第二市場公居屋錄270宗成交，創逾兩年半新高。
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