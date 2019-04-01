【市後重點睇】金價回落　道期漲近200點

美匯指數稍回至97.1，圓匯守111.0水平；歐元兌美元報1.123，英鎊企1.308；港匯報7.849，離岸人民幣守6.71。金價回落至1,289美元，布油升上68.3美元水平，紐油企穩60.5美元。道指期貨漲194點。



●市後關注點

-17:00 歐元區3月消費物價指數(CPI)

-20:30 美國2月零售銷售

-21:45 美國3月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國3月ISM製造業指數、美國2月營建支出

-周二凌晨03:10 加拿大央行行長波洛茲講話



●港股升上逾9個月高位，恒生指數全日漲510點或1.76%，報29,562點；藍籌地產股全線升，領展創新高。https://bit.ly/2UaDrxo

-國美股價一度飆22%；此前傳出「國美零售創始人黃光裕將於明年出獄回歸」，及後內媒引述國美零售投資關係總監李虹否認消息。



●A股快報：滬深分別漲2.5%及3.6%，兩市成交破萬億。https://bit.ly/2Va5I3E



●亞洲股市：日股收升303點，Japan Display飆10%。https://bit.ly/2TM4udv



●歐股早段揚升，德法股高開近1%，工業股領漲。



●【大師午間教路】淡倉要避一避！https://bit.ly/2HPPjhP



●【即市分析】

-內房股炒上的四大理由... https://bit.ly/2CMT6IR

-A股發力，攻中資券商股。https://bit.ly/2UmzWmN



●【股匯攻略】恒指不宜看淡，下一阻力在... https://bit.ly/2Ums84t



●IMF駐華首席代表：國際貨幣體系朝「三極」架構發展。https://bit.ly/2Uoe76C



●廣汽：料首季市場新車銷量錄雙位數跌幅。



●澳門3月份博彩收入按年跌0.4%。



●李小加︰為提升科技實力，港交所續有併購。https://bit.ly/2JU8clF



●3月第二市場公居屋錄270宗成交，創逾兩年半新高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm