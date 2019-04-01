中國忠旺：派上市十周年特別息機會不大

工業鋁擠壓產品研發製造商中國忠旺(01333)將於今年踏入上市10周年，被問及會否因而派發特別股息。首席財務官葛文達表示，「暫時未聽到呢方面嘅計劃」，上市十周年對公司而言只是一個數字，認為派特別息機會不大。而公司公司過去數年的派息比率一直維持約四成，在市場中屬較高水平，期望日後努力做好業務，以維持穩定派息，作為對股東的回報。



至於今年鋁價走勢，他指鋁材是大宗商品，許多因素也能影響價格，故難以預測鋁價走勢。另外，今年的資本開支為90億元人民幣，而收入的4%將用作研發開支。



公司去年在天津的廠房開設了第一條生產線。他表示，正不斷改善有關生產線的效率，而第二條生產線將於今年下半年開始投產，相信今年產能將持續上升，整個天津廠房目標產能為40萬噸至50萬噸。



他又指，公司的客戶主要是來自新能源汽車市場，雖然去年汽車市場整體銷售量下跌，但事實上，新能源汽車銷售錄得增幅，故對今年傳統能源汽車銷售較為保守，但仍對新能源汽車市場感到樂觀。



他又指，公司一直都在內地及海外尋找具潛力的併購目標，但至於如何進行及投入多少資金，則要視乎個別情況。



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