維信金科攻純線上消費金融

去年6月成功在聯交所主板上市的內地線上消費金融服務提供商維信金科(02003)，於日前公布2018年度全年業績。扣除上市相關的非經常性開支，去年度經調整的經營利潤及淨利潤分別達4.27億元人民幣(下同)和2.96億元，按年增幅分別為17.2%及1.1%，全年經調整經營利潤率更按年提升2.1個百分點至15.6%。



公司去年表明未來要將戰略重心轉向純線上消費信貸，並於年底完成出售線下大額信貸業務杭州維仕金融服務。相信通過現有線上業務，維信金科可繼續滿足相似的借款群體需求，加上線上經營成本遠低於線下，有助大幅減少整體營運成本，從而將資源分配去培養信用卡餘額代償產品及消費信貸產品等純線上產品，達致長遠增長。



●資金合作機構增至30家

於去年內，維信金科與10家持牌金融機構建立互利夥伴合作關係，令資金合作方按年增長五成至30家，當中包括多家持牌消費金融公司、全國性股份制銀行及地區性商業銀行，機構資金佔比進一步擴大。



●夥三大電訊商拓展業務

維信金科更與內地三大電訊商戰略合作拓展業務。其中，公司與中國電信集團子公司天翼電商合作的「橙分期」業務，推出後九個月內已累積為28萬中電信客戶提供分期付款借貸產品。另於去年第四季起，也有為中國移動集團及中國聯通集團進行類似合作。



金融科技日新月異，維信金科旗下智慧風控系統「蜂鳥」，運用多元化的數據，可以進行線上核實及分析借款人的信貸資料。



此外，該公司於去年又與健身、教育行業及職業教育院校合作，為不同行業人士提供工作培訓分期付款服務，藉着跨行業合作接觸到更多優質借款人，以進一步加強風險管理能力。



●不受優先股公允值影響

在港上市的新經濟股，大部分都飽受可轉換可贖回優先股公允值所帶來的虧損所影響，導致帳面出現技術性虧損。值得注意的是，維信金科從2018年下半年起，利潤將不再受到優先股公允值的影響。



去年內地金融服務市場監管趨緊，年初當局更公布行業相關規範文件，擬加快整頓網貸行業轉型。維信金科目前擁有內地「融資性擔保公司」及「互聯網小額貸款公司」等牌照，預期結合牌照、技術、服務及多行業合作優勢，通過加強與外部機構合作，在金融科技的推動下，公司將蛻變為純線上消費金融平台。