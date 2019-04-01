土耳其執政聯盟安卡拉失利　里拉兌美元跌至5.7

土耳其里拉兌美元率跌0.3%至5.7。外電報道，土耳其總統埃爾多安的執政聯盟，在周日的地方選舉守住了大部分的農村內陸地區，但在首都安卡拉失利。



該國官方新聞社Anadolu Agency報道，99%的選票已經唱出，執政正義與發展黨(AKP)所領導的聯盟獲得全國票數51.6%。由共和人民黨領導的反對黨陣營獲得37.6%。親庫爾德地區的人民民主黨獲得4.2%。



其中，安卡拉市長選舉經點算99.8%選票後，共和人民黨候選人最得50.9%選票，擊敗47.06%得票率的AKP候選人。



美國German Marshall Fund駐安卡拉辦事處負責人Ozgur Unluhisarcikli稱，反對黨士氣受到提振，由於通脹和經濟衰退，執政黨接下來的日子將很難過。



埃爾多安在去年6月大選中獲得52.6%選票。然而，土耳其經濟陷入衰退，里拉危機持續，埃爾多安在地方選舉前夕禁止銀行借出里拉，抽緊銀根，防止里拉貶值；並警告稱，在里拉危機中「推波助瀾的人」會在選舉後會付出「沉重代價」。



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