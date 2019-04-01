香港2月零售貨值急降10.1%　23個月來首跌

統計處公布，2月零售業總銷貨價值臨時估計為407億元，按年跌10.1%，為23個月來首錄下跌，並創2016年8月以來最大跌幅。而1月零售貨值亦由7.1%向下修訂至升7%。扣除期間價格變動後，總銷貨數量臨時估計按年下跌10.4%。



首2個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計下跌1.6%；銷貨數量臨時估計下跌1.8%。期內，按主要類別的銷貨價值臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌2.8%。其次為服裝下跌3.7%；食品、酒類飲品及煙草下跌1%；電器及其他未分類耐用消費品下跌18.3%。



政府發言人表示，零售業銷售近月表現疲軟，反映外圍不確定因素影響下，消費情緒依然審慎。

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