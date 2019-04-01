平價出擊！硅谷電動電單車創企硬撼哈利？

外媒報道，美國硅谷的純電動電單車製造商Lightning正式發布，可正式量產電動電單車，售價由1.3萬美元(未含稅售約10.14萬港元)起。這較著名的美國電單車品牌Harley Davidson(哈利)年初宣布今年8月推出首款電動電單車LiveWire，售價2.98萬美元（未含稅售約23.2萬港元）平了一大截。



Lightning Strike的基本車款包括10kWh電池組和90匹馬力也冷電機，可以提供243Nm扭矩，車載充電器支持市電的1級充電和2級快速充電，充電時間分別為一個晚上和3個小時。當然，如果你願意花更多錢買個3級直流快充，充電可以縮減到35分鐘之內。



如果選配20kWh電池組，Strike的續航能力可以達到321km，並提供120匹馬力以及240km/h的最高時速。對於一輛電單車而言，馬力及速度相當不俗。



事實上，這家誕生於硅谷的初創公司在此之前已經設計一款LS-218純電動電單車，並號稱是世界上最快的電動電單車。並且有意思的是，這款電動車僅僅是在加州組裝，其中一部分零件供應均來自上海。



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