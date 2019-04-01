立會討論空置稅　議員建議向非港人持二手樓徵稅

運輸及房屋局今日(1日)於立法會宣讀有關額外差餉(俗稱空置稅)的建議，立法會議員尹兆堅提出動議，為遏制海外熱錢流入，以及打擊非港人炒賣令樓價上升及空置，建議同時向非港人持有的二手樓徵稅，有關動議在14票贊成、7票反對下獲通過。



至於議員范國威亦因應空置單位上升，動議由物業入伙12個月後徵稅，縮減至6個月，惟在11票反對下遭否決。



多名議員於會議作出提問，問及發展商將樓盤作員工宿舍用途，向相關員工收取市值租金，但另方面提供津貼或加薪，單位是否受到措施規管。



運房局局長陳帆回應指，單位獲發入伙紙一年內，以市值租金或以上租出單位超過六個月就可豁免。對於津貼等問題，僅表示為公司內部安排。他重申，開徵空置稅目的不是壓抑樓價，政府無意與發展商對敵，而是希望供應盡快推出。對於發展商在申報單位使用狀況時，明知而作出虛假陳述，一經定罪可判罰款10萬元及監禁一年。



部分立法會議會認為力道不足，並舉例公屋戶漏報資產最高也要罰5萬元，監禁6個月，居屋戶更要罰50萬元及入獄1年，相對地空置稅罰則比例不平衡，罰款金額阻嚇性不大。



運輸及房屋局截至2018年12月底資料顯示，已落成但未售出單位有約9,000伙，其中有3,000伙於去年內落成。不過，有議員問及這些現樓貨尾的面積大小分布，而局方並沒有作出分類，陳帆表示會開始進行調查，但承認當中包括發展商用作出租的服務式住宅。



另有議員指出，過去幾季已落成的空置單位一直維持9,000伙，反映這些單位有流轉而非囤積。陳帆同意有流轉，強調空置稅目的是想發展商盡快推出供應。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/