【fb直播】港股有乜條件升上3萬關？聽林嘉麒分析！

內地製造業PMI數據好過預期，加上中美貿易談判傳出好消息，帶動中港股市齊齊急升！港股4月份首個交易日(1日)開局飆升，恒指最多抽升逾500點，短期望衝上3萬點以上。淡友切忌逆勢開Put？



中資金融股受追捧！四大內銀齊齊追落後，工商銀行(01398)逼近6元；中國銀行 (03988)升逾3%，現價追入仲有機？抑或考慮被大行唱好的中銀香港(02388)先至醒？



升勢凌厲嘅仲有中港地產股！萬科企業(02202)及雅居樂(03383)分別升逾半成及4%；至於新鴻基地產(00016)更創52周新高，大升近半成。究竟股民要點揀？家陣入場有無風險？



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