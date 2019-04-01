首季現樓按揭登記按年跌13%　滙豐續稱冠

去年末季樓市氣氛偏淡，拖累今年首季現樓按揭登記宗數按年大跌12.8%，至19,440宗。而滙豐銀行於首季及3月的市佔率均為首位，連續25個月蟬聯一哥地位。



中原按揭經紀數據顯示，3月份錄得現樓按揭登記5,190宗，按月減少16.7%。期內滙豐的市佔率倒退0.4個百分點，至24.2%，惟仍拋離第2位的中國銀行(香港)(02388)2.9個百分點，其後依次為恒生銀行(00011)及渣打銀行(香港)，四大行的市佔率共達72.5%。



若計首季，四大行的於現樓按揭的市佔率排名未變，但值得留意恒生銀行的市佔率按年大增3.7個百分點，至19.2%，追貼以19.6%市佔率排第二的中銀香港。



至於3月份樓花按揭登記則按大跌44.9%，至525宗。滙豐銀行於月內錄得153宗登記，市佔率高達29.1%，連續6個月穩佔市場首位。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，年初至今樓市回暖，而且3月份樓市價量齊升，一二手成交均暢旺，料將於第二季按揭登記樓字中逐步反映，並帶動現樓按揭登記數字回升。

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