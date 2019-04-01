科技商戰︰摺屏手機泛濫？未賣街已被「頂爛市」！

今年全球智能手機的焦點之一自然是可摺疊屏幕手機，然而，自三星和華為兩大龍頭手機商上月底推出各自的摺屏手機後，似乎市場人士彈多過讚。例如摺屏技術有不少瘕疵，售價貴得離譜難吸引機迷外，更加令人詫異的是，兩款摺屏手機尚未面世，就有「頂爛市」產品湧現。



在二月底舉行的西班牙世界流動通訊展覽(MWC)期間，三星與華為齊齊亮相自家的可摺疊屏幕手機Galaxy Fold與Mate X，除了各自的摺屏技術成為亮點外，售價分別為1,980美元(約15,444港元)和2,299歐元(約20,291港元)，更被指搶錢。之不過，以上兩款摺屏手機尚未面世，近日卻傳來有其他國產摺屏機將以「頂爛市」價推售。



摺屏手機時代正式揭開序幕，其他手機廠商自然也不甘落後。最近，外媒曝光了一組疑似是小米集團(01810)摺屏手機的渲染圖，從圖中來看，其設計與之前曝光的小米摺屏手機一致，即三摺屏幕設計。雖說小米摺屏尚未正式發布，但其獨創的三摺設計已經吸引不少消費者的關注。



然而，這款小米摺屏手機更惹人關注的，是消息指小米有意將定價，較三星和華為便宜六至七成，僅售6000元人民幣！消息並指，該摺屏手機將在6月份左右面世，與華為Mate X開售日期相若，而三星Galaxy Fold則鐵定下月26日正式發售。



目前的摺屏手機價格都很超高，以性價比著稱的小米能否在摺屏手機大戰中跑出，值得關注。



當然，有意爭奪摺屏手機市場的廠商自然不少。除了小米出招頂爛市外，同是國產的vivo，就由附屬高端品牌iQOO推出摺屏手機，先不說其摺疊技術及強大功能，單在售價方面，據消息稱定價會在7,000元人民幣水平，同樣較三星和華為便宜逾五至六成，而這亦是一向走中低檔平價路線的vivo，歷來售價最貴的手機。



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