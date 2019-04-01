濟豐包裝：上市後考慮股東需要　冀末來派息率超30%

中國瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝(01820)公布上市後首份業績，並宣派末期股息0.1港元，特別息0.4港元。該公司主席鄭顯俊表示，雖然在上市前，公司未有派發股息的習慣，並傾向將盈利投資在公司的發展上，但認為上市後應考慮股東的需要，而主要分派0.3港元是上市前的累積利潤，強調現時資金充裕。



他又指，公司願意與股東分享成果，日後會平衡發展及股東回報，未來派息比率將參考行業水平，但「當然希望派(派息比率)高於30%」。



去年毛利率18.7%，按年下跌2.3個百分點。鄭顯俊解釋，受惠州及太倉新廠投產而影響，而新廠在投產初期的毛利會較低，因而拖低整體毛利。但隨着廠房總數愈來愈多，基數加大，即使日後再有新廠陸續投產，帶來的影響會較輕微，公司亦會努力把毛利率維持在約20%水平，收入亦可有雙位數增長。



公司集資所得主要用於擴大工廠版圖，其中原定於去年在浙江建廠。他指，因上市時間較原定的延遲約六個月，令原本與當地政府洽商設廠的用地改作其他用途，故未有成事，但正密切與當地政府就新廠選址作溝通，將於今年第三季落實。



他續指，由於新的選址是空地，將較原有計劃把舊樓改建需時6個月，現約需一年時間，而佛山廠房將在今年第四季動工，料兩個廠房可在明年第二或第三季投產，每間廠產能約1.16億平方米。

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