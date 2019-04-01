羅兵咸永道：首季創業板上市僅5宗　大跌85%

會計師行羅兵咸永道表示，今年首季本港首次上市集資活動稍為減慢，但企業申請上市持續活躍，整體上市宗數及集資總額都較去年同期減少。



該行指，首次上市公司(連GEM板轉主板)合共43間，較去年同期69間跌38%，其中GEM板由去年33間大跌至5間，跌幅達85%；主板則有38間，按年增加2間。



在GEM板上市宗數大幅減少拖累下，首次上市公司的集資總額按年跌17%至203億元，其中200億元來自主板上市公司，按年跌10%；GEM板集資額則大減85%。



值得留意的是，零售、消費品及服務類股份仍佔大多數，佔主板52%；GEM板60%。



該行表示，中美貿易摩擦，英國脫歐等全球地緣政治和經濟的不穩定性，仍可能繼續影響金融市場的表現，但在外圍因素及市場波動有所緩和，利好資本市場投資氣氛，預料上市集資需求保持平穩。



該行又指，隨着香港交易所最近宣布其三年戰略計劃，可將看到更多海外企業，尤其是來自東南亞的企業來港上市，並將鞏固香港作為亞洲及全球其中一個最主要首次上市集資中心的角色。



對於上海科創板正式落實，該行認為，這能進一步強化整個中國多層次資本市場，而香港作為國際金融中心，將在中國持續發展中擔當重要角色。



該行維持今年全年新股集資額介乎2,000億元至2200億；上市宗數200宗的預測。

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