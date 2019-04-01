宏利推自願醫保「轉會」10%保費折扣優惠

自願醫保出台掀起保險公司搶客潮。宏利香港推優惠，原有醫保或全新客戶由即日起購買自願醫保產品，其首年保費可獲10%折扣，家庭成員成功申請再可獲額外最多20%折扣。



宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，是次推出的自願醫保「標準計劃」及「靈活計劃」，均按食衛局指引提供未知的投保前已有病症、保證續保、不設終身保障限額等核心保障。



另外，其靈活計劃提供9個選項，包括3個不同病房級別，亦會就超出的醫療費用提供額外賠償。



宏利透露，等待保監局的審批，冀可於短期內推出認可合資格的可扣稅延期年金，尤其適合較年輕的市民投保。

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