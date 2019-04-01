【北水追蹤】買內險萬洲融創　沽中國建築騰訊

今日(周一)為4月首個交易日，港股表現做好，恒指全日高位見29,612點，收報29,562點，升510點，主板成交1,286億元，主要受內地經濟數據改善帶動內地股市做好，以及市場憧憬中、美兩地會繼續實施貨幣寬鬆政策。港股通成交額約167億元，按日增加11億元，佔主板成交額12.9%，南下資金錄得淨流入約27億元人民幣。



中國太保(02601)之港股通錄得淨流入約2.01億元，同為內險股的中國太平(00966)及中國平安(02318)亦分別錄得淨流入約1.1億元及1.07億元。



萬洲國際(00288)、融創中國(01918)及吉利汽車(00175)之港股通分別錄得淨流入約1.92億元、9,508萬元及8,476萬元。



此外，中國建築國際(03311)之港股通錄得淨流出約1.1億元，而騰訊控股(00700)亦錄得淨流出約8,895萬元。

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