波士頓動力開發新機械人Handle　趕盡搬貨員

外媒報道，波士頓動力(Boston Dynamics)最新展示旗下首款商業用途的輪式機械人Handle，這款機械人可以自動裝卸倉庫中的載貨箱。



Handle可以在倉庫中使用吸盤自動裝載和卸載裝有產品的貨箱，並且使用輪子可以輕鬆的在倉庫中運輸。機械人身上裝備的視覺輔助系統能夠幫助找到所需的箱子，並抓取和跟踪將其放到指定區域。



Handle能夠處理約15kg的貨箱，堆疊貨箱的深度可達1.2m，高度可達1.7m，箱與箱之間可疊至幾乎沒有縫隙。



當然，Handle的技能遠不止如此，Handle既能在水平面上快速滑行，又能用腿部跨越障礙物，能夠垂直跳躍1.2米，以每小時14.5公里的速度移動。另外，急停、旋轉、跳躍、下樓梯等這些動作對於Handle機械人而言也是小意思。



不過，Handle現在仍然只是一個原型，該公司尚未宣布何時可推出這款商用機械人。



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