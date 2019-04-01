中國債納國際指數　滙豐：未來20個月1500億美元流入

中國債券今日(4月1日)起納入彭博巴克萊全球綜合指數，滙豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗表示，吸引該行海外客戶考慮投資中國債券市場，透露過去2至3個月，該行歐、美客戶開立戶口的數字明顯躍升，認為市場反應絕對正面。



該行預計，未來20個月有1,500億美元流入中國債券市場，長遠而言可吸引更多機構投資者進入中國債市，相信可提升中國產品多樣性、連接海外產品結構，有助發展中國資本市場。



他並指，納入國際指數後，或多或少助推升人民幣匯價走勢，強調人民幣趨向雙向波動，同時亦受市場各種因素影響。若外資擔心人民幣貶值會沖擊債市，可於在岸市場對沖利率風險，坦言中國債市的可發展程度甚大，海外市場難以忽視。



儘管市場對中國債市需求上升，惟目前外資對中國債券持有量僅約2%，儘管往後會增至5到10%，認為資金流入中國對全球債息的影響甚微。至於中國債務違約仍處於上升軌道，他認為實屬正常，相較已發展國家，仍處於偏低水平。



另外，景順(Invesco)亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林預計，此將吸引約1.2萬億美元資金在未來五年流入中國債市。



胡嘉林指出，目前國際投資者看好中國在岸債券有多種原因，包括分散配置、收益可觀以及對人民幣匯率上揚的預期。並預期，隨着外資日益吸納中國國債和政策性銀行債券，其對中國在岸企業債券的投資意欲亦將增加。



他續指，中國實施寬鬆貨幣政策，並繼續開放金融市場，料將支持私營企業的財務狀況，令違約率保持於低位。受惠於強勁的經濟增長，加上貨幣政策持續為市場提供流動性，中國債市仍然甚具吸引力。

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