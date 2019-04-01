【零售疲弱】太子鄧：錶商下調新品定價15%

香港2月零售銷貨價值遠遜預期，當中佔比較重的珠寶鐘錶類的銷貨值按年大跌9.7%。太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明表示，貿易戰影響消費信心，尤其是對高檔消費品打擊很大，同時今年手錶商下調新產品定價10%至15%，因此拖累鐘錶業銷售。



他透露，公司2月、3月份生意亦分別下跌10%及15%，但認為跌幅是預期之內，更料今年上半年銷情不樂觀，期望下半年眾多不明朗因素逐步消散下，零售市道有望好轉，不過他以該公司首季度的銷售來看，要將今年全年銷售預測由持平，下調至跌10%。

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