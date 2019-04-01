聯交所股權變動資料顯示，中國醫療網絡(00383)於3月26日獲聯合集團(00373)增持109萬股，最新持股數目約23.1億股。



信邦控股(01571)於3月29日獲Green Pinnacle Holdings Ltd增持80萬股，最新持股數目約7.22億股。



利寶閣集團(01869)於3月27日獲Bright Creator Ltd增持193萬股，最新持股數目約4.73億股。



國際天食(03666)於3月26日獲FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC增持254萬股，最新持股數目約2.01億股。



康希諾生物(06185)於3月28日獲The Capital Group增持1,137萬股，最新持股數目1,137萬股。



金蝶國際(00268)於3月28日獲The Capital Group增持1,224萬股，最新持股數目約3.71億股。



新鴻基公司(00086)於3月26日獲聯合集團(00373)增持84萬股，最新持股數目約12.35億股。



李寧(02331)於3月27日獲貝萊德增持79萬股，最新持股數目約1.31億股。



江蘇寧滬高速公路(00177)於3月27日獲貝萊德增持54萬股，最新持股數目約1.46億股。



開元酒店(01158)於3月28日獲融通融海29號（QDII）單一資產管理計劃增持11萬股，最新持股數目840萬股。



金輪天地(01232)於3月29日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持52萬股，最新持股數目約6.95億股。



領展房產基金(00823)於3月11日獲State Street Corporation增持278萬股，最新持股數目約1.26億股。



當代置業(01107)於3月27日獲張鵬增持1萬股，最新持股數目2,340萬股。



美亨實業(01897)於3月27日獲王世濤增持13萬股，最新持股數目1,915萬股。



萬景控股(02193)於3月27日獲盧源昌增持4萬股，最新持股數目約3.04億股。



葉氏化工(00408)於3月27日獲葉子軒增持47萬股，最新持股數目4,387萬股。



貓眼娛樂(01896)於3月27日及28日獲王牮增持45萬股，最新持股數目45萬股。



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中國中藥(00570)於3月29日被Hanmax Investment Ltd減持約1.1億萬股，最新持股數目約2.7億股。



利豐(00494)於3月28日被The Capital Group減持269萬股，最新持股數目約5.93億股。



北京首都國際機場(00694)於3月27日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持250萬股，最新持股數目9,286萬股。



嘉年華國際(00996)於3月28日被Glory Merit International Holdings Ltd減持650萬股，最新持股數目約11.83億股。



東陽光藥(01558)於3月27日被摩根士丹利減持48萬股，最新持股數目1,317萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月28日及29日被Hong Kong Wellknown Development Ltd合共減持39萬股，最新持股數目5,245萬股。



映客(03700)於3月29日被Global Dream Holdings Ltd減持659萬股，最新持股數目9,833股。



金馬能源(06885)於3月28日被黃素華減持41萬股，最新持股數目788萬股。



深圳國際(00152)於3月26日被賴海民減持274萬股，最新持股數目約1.89億股。



藥明康德(02359)於3月27日被施羅德減持15萬股，最新持股數目約1,938萬股。



華地國際(01700)於3月28日被International Value Advisers, LLC減持817萬股，最新持股數目約1.35億股。



雄岸科技(01647)於3月26日被Emperor Grand International Ltd減持1,057萬股，最新持股數目約5.62億股。



旭輝控股(00884)於3月28日被陳東彪減持25萬股，最新持股數目2,835萬股。

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