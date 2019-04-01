【瘋狂】大媽炒股靠食字？紡織品股爆升嘅原因係...

A股市場再現「無厘頭」炒風，早前工業用大麻股落鑊熱炒，除了一眾有相關業務的醫藥股大漲，一些完全與無關係的「麻布」、「麻繩」生產商的股價也莫名其妙爆升，更迫使這些公司不得已發公告澄清。



據內地傳媒統計，現時已有至少6家公司發公告澄清無大麻業務。當中，紡織業公司金鷹股份(600232)表示，其主要業務為麻、毛、絲、絹紡織機械成套設備製造銷售，以及亞麻紡、絹紡、織造、染整、製衣等。恒天海龍(000677.SZ)亦澄清指，其主營產品為高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、帆布。以上兩間公司均明確表明，其業務與工業大麻概念並無關聯。



另外，從事銷售中藥藥材「天麻」的昆藥集團(600422.SH)，亦被當成大麻概念股炒起。其後該公司亦不得不澄發出股票交易異常波動公告，表明︰「經公司核實，公司目前沒有工業大麻相關業務。」。天麻常又稱為「定風草」，可用於醫治驚風、眩暈、頭痛等。



這種異象在引起內地網民熱議，有網民更用「被大麻」來形容這種現象。

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