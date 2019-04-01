4月股市表現要續跑贏全年？第一步已達成

今年的4月有望繼續成為全年股市表現最好的月份，4個月首個交易日恒生指數大漲500點並進入牛市；印度股市邁向收市歷史新高；歐股早段漲約1%。



統計顯示，MSCI亞太指數自20世紀80年代推出以來，4月份有77%的時間上漲，平均漲幅2.3%，遠超其他月份。MSCI全球指數4月也跑贏其他月份，平均漲幅2%。



另外，恒生指數於過去20年的4月份，儘管有16年做好，升市比率高達80%。



全球股市通常在4月表現向好，主要是許多公司公布年報及新一年展望後激發的樂觀情緒，以及投資者希望在年中下跌前推動市場再往上漲一點有關。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/