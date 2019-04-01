創富奇財：另類投資　食得有「盈」

港人最愛飲飲食食，部分「吃貨」在股場贏錢的話，定必會豪食一番，但若然「有得食，又有錢賺」就最完美！有基金經理實行反傳統，全球首創大閘蟹期貨吸金，亦有iBanker放棄高薪厚職，進攻榴槤的投資世界。究竟他們這般另類的投資眼光，能否賺到盤滿缽滿呢？



●尹滿華：力拓多元 創大閘蟹平台

股民最怕「蟹貨」，但愛吃大閘蟹的香港金融資產交易集團董事局主席尹滿華，卻把蟹化為商機。他指，擔任基金經理15年，留意到市場上的基金，主要是投資傳統資產，故希望拓展較獨特的投資工具，令基金更多元化。



因此，他在香港創立及註冊了兩個交易平台，其中，中國國際文化產權交易所主攻郵票及錢幣買賣；而香港數碼資產交易中心則主要投資商品，如藝術品、茶葉、白酒、大閘蟹及人蔘等。



過往，他每年都會訂購一籮大閘蟹與親友分享，因而察覺了相關商機，將大閘蟹引入平台上市，以期貨的方式讓投資者投資。



在傳統的產業鏈中，蟹農需通過批發商及分銷商，將產品配送至零售商，難以保障食材的質素，價錢亦會被托高。若在平台上直接由供應商入貨，價格較低，蟹農的貨品囤積情況亦會改善，達致雙贏局面。



他親身到訪養殖場考察，與當地政府溝通，盡量確保產品的安全性，最後選擇了位於江蘇崑山巴城陽澄湖的蟹場。



數碼陽澄蟹3/2(901001)上月在香港數碼資產交易平台上市，發售總數為50萬箱，每箱發售價為156港元，包含10隻蟹，3両公蟹及2両母蟹各佔半，提貨日期由今年10月1日起至12月31日。截至周一(1日)，每箱蟹售價升至338港元，成交額726萬港元。



如期貨一樣，買家可透過平台在交貨前買賣大閘蟹，並以每箱計算，價格會隨交投變動，惟價格升跌幅亦有限制，為上一交易日收盤價的10%。據了解，數碼陽澄蟹3/2在上市後曾經漲停。



尹滿華指，除內地投資者外，香港零售投資者亦能在香港開設戶口，並以轉數快或其他方式將資金匯入個人投資戶口，料短期內可透過網上開戶。投資者亦要留意發售商品暫時只提供內地提貨服務，但其公司將與政府協商，希望將貨品運送至香港。



此等投資工具當然亦有風險，尹滿華指出，若養殖場的水溫控制不好、水質受污染，或內地經濟急速放緩，影響市場對大閘蟹的需求等，均會令相關資產價格下跌。



自2016年起，中國大閘蟹的產業規模每年錄約20%的增幅，現時該產業的規模已近1,000億元人民幣。據2018年大閘蟹中國市場消費報告資料顯示，去年的發售量按年升1.4倍，當中，以80及90後的買家為主。



●80後商家：馬國創業 購榴槤果園

榴槤有「水果之王」之稱，80後商家梁峰自小開始品嘗榴槤，近年更購入果園，成功打造一番事業。

大學畢業之後他曾經在投資銀行打滾，其後涉足環保行業，但多年來仍然未能在工作中尋找成功感。他表示，近年市場對榴槤的要求愈來愈高，消費者對此亦毫不吝嗇，由以前的「金手指」、「金枕頭」，升級至「貓山王」，甚至頂級的「金鳳」。



數年之前，梁峰與馬來西亞華僑媽媽回鄉探親，家人建議他嘗試創業，趁年輕「博一博」。於是他將榴槤直銷香港，並創立自家品牌，透過展銷會及網購銷售產品。



他當時想，若然從當地果園直接以批發價取貨，不能全權控制成本及質素。本着「一係唔做，一做就要做到最足」的想法，於是自行購入果園，園內合共種植逾300棵榴槤樹，一棵樹每年平均出產約40粒果實。



隨着市場對榴槤的需求增加，供應卻有限之下，其果園已在數年間升值至千萬港元，而果樹愈老，果園便會愈值錢。惟他坦言，果園雖然升值，但計及每年的經營費用亦十分昂貴。



梁峰在買入果園前，已經做足功課，了解到若要種植品質佳的榴槤，先要的條件是果園的地區及水源要充足，但切勿選擇低窪地區，最佳的環境是在兩旁果樹中間，設有一條河流。



無論是味道或體積上，泰國及馬來西亞榴槤擁有很大的分別，他指出，單是收成方式已大有不同，泰國榴槤由農戶從樹上收割而來，口感較腍；而馬來西亞的榴槤則是自然熟至跌落，故食用期為三天內，要不然會出水。



近年市場上有多家公司推出榴槤投資計劃，提供一條龍栽種管理及出口服務，入場費只是數十萬元，首三年有5%的保證回報。



梁峰續指出，投資者需要留意，雖然買家與當地政府共同擁有園地開發及管理權，但是這不是永久的，公司亦表明項目「爭取」准許限量海外人士擁有30年的行使權，即使項目的投資年期最多只是約30年。



另方面，縱使買家可將使用權權益轉移給子女或任何人士，亦可以按市場價格轉售予他人，但因買家所持有的並不是整分業權，而是分拆出來的，因此屆時市場價格上升，在轉讓時亦會有難度。

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