新盤UPDATES：家壹加推28伙　維峯．浚匯超購

新盤市道暢旺，連錄多宗大額成交，部分更創項目新高，而未開售的樓盤收票反應熱烈，發展商加推單位應市。



●巴丙頓山售4172萬 晉海II沽3伙

新鴻基地產(00016)旗下西半山巴丙頓山售出17樓A室，實用面積1,043方呎，平台面積61方呎，成交價4,172萬元。



另據一手銷售資訊網，新鴻基地產旗下將軍澳日出康城晉海II以招標形式售出3伙，套現2,935.4萬元。其中第3A座15樓B室以1,100萬元沽，面積623方呎，呎價17,657元。同系元朗尚豪庭重新上載樓書至一手銷售網，料於短期內重推。



●瑧尚首錄交易未有進展個案 重售獲30組買家搶購

新世界發展(00017)的馬頭角瑧尚上月23日盡推全盤294伙，單日「一Q清枱」，惟最新錄首宗交易未有進展個案，單位為23樓B5室，實用面積294方呎，成交價615.6萬元，呎價20,939元。上述單位今日重售，據現場代理表示，售樓處有近30組買家抽籤認購，最終獲頭籌買家以原價承接。



●維峯．浚匯累收270票 或周內加推

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯累收逾270張入票，即較首批超額認購2.75倍，將於周三(4月3日)截止認購登記，周四(4日)開售72伙，單位市值約5.1億港元，不排除周內再加推，並會克制地加價。



●家壹加推28伙 折實入場費逾545萬

恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹加推2號價單，提供28伙，包括23伙一房戶及首推的5伙兩房伙，扣除最高8%折扣後，入場單位為5樓C室，實用面積277方呎，售價逾545.19萬元，呎價19,682元，最高售價則逾930.94萬元，呎價介乎18,755至22,930元，平均呎價20,708元。



●啟岸新增交易未有進展個案

據一手銷售資訊網，恒地旗下紅磡啟岸錄得一宗交易未有進展個案，單位為23樓B5室，面積268方呎，原於上月23日以633.08萬元售出，發展商隨即將上述單位停售。



●海棠路62洋房逾1.58億沽 呎價近4萬

據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)旗下石硤尾海棠路62號剛售出3號洋房，成交價逾1.58億元，該洋房實用面積3,991方呎，平台及花園面積分別986及465方呎，天台面積132方呎，實用呎價39,614元。



●逸瓏園連天台戶逾4300萬沽 呎價逾2.7萬雙破頂

信和置業(00083)位於西貢的逸瓏園，剛售出1座8樓C連天台戶，實用面積1,565方呎，天台面積1,354方呎，連車位成交價4,312.5萬元，呎價27,556元，兩價同創項目新高。



●LP6首季售出545伙 套現53億元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，首季共售出545伙，套現約53億元，截至今天(4月1日)為止，累售2,094伙，佔項目總伙數之約88%，套現約165億元。

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