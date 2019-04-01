夜市UPDATES：中美數據撐市　道指飆240點

中美製造業數據撐起全球股市，美股高開200後反覆上揚，目前報26,152點，升223點；標指報2,856點，升22點；納指報7,790點，升61點。港股期指夜市報29,606點，反彈至20點，高水44點。



中國製造業數據安撫了市場對全球經濟增長放緩的擔憂，而美國3月ISM製造業指數好於預期，惟美國2月零售銷售按月下滑0.2%，顯示當地經濟仍有隱憂。



美國10年期美債孳息率短線上漲，日內漲幅擴大至3.7個基點，目前報2.464%，為一周來最高水平。2年期觸及一周高點，報2.312%。另外，10年期及3個月期利差擴大至7個基點、創最近約兩周最大。



歐元區3月製造業PMI創六年低點；實現通脹目標遙遙無期，歐元區3月CPI同比增速再度下滑。另外，英國議會將再次就不同脫歐選項，舉行第二輪「指示性投票」。



歐股則持續向好，英股報7,316點，升37點；德股報11,634點，升108點；法股報5,382點，升32點。



【21:30】中國經濟數據改善，美股於第2季首個交易日跟隨外圍做好，道指漲211點，至26,140點；納指漲80點，至7,809點；標指漲21點，至2,856點。



科技股做好，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升0.5%至190.89美元，亞馬遜股價早段升1.64%至1,809.96美元。



富國銀行被券商將投資評級由「跑贏大市」下調至「與大市同步」，原因是預期該行削減的開支會少過預期。富國股價早段仍升0.39%至48.51美元。



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