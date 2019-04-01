大行警告高波動性回歸　但稱可以這樣賺錢

外國媒體報道，德意志銀行全球宏觀策略師Alan Ruskin表示孳息率曲線將在未來近三年，成為驅動波動率變化的關鍵因素。



他指出，孳息率曲線與所有反映壓力的常規指標，如VIX指數高度關聯。一般而言，10年/2年孳息曲線變化領先於VIX指數33個月，而債券及匯率的波動率分別領先於VIX指數36和40個月。



那麼為何平坦的孳息率曲線可以預測波動率呢？Ruskin解釋稱，因為曲線的平坦化傾向於反映經濟增速的放緩，這本身就與波動率的上升聯繫在一起。



然而，投資者可從中找到獲利機會。花旗集團G10外匯策略的北美負責人Calvin Tse近日表示，可通過押注美元兌日圓貨幣對的期權，來應對「大幅反彈」的風險偏好以及灰暗的全球經濟前景，因為美元兌日圓走勢傾向於跟隨全球風險情緒的步伐。



事實上，本周中國、德國和美國製造業的最新數據，以及美國就業和零售數據將會公布。鑑於美聯儲上月意外的「放鴿」，本周五需要格外關注美國就業報告情況，新資本開始湧入市場同樣會帶來波動率提升。



Tse認為，美元兌日圓波動率目前仍未反映上述狀況，這將驅動近期的風險動向。

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