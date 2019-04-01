北京「商住房」樓價跌逾四成　依然冇人接貨

內地傳媒報道，早年在北京熱炒的「商住房」成交量及樓價跌至低位，更有不少商住房的業主蝕讓放售，卻依然無人肯接貨。



所謂「商住房」，是指發展商把只可建寫字樓或商舖等商用物業的地皮，用來興建住宅物業後出售的套房。因為其建在商用地之上，這類房屋實際是利用了法律的灰色地帶，故售價較一般住宅物業低水，並因而在北京等樓價高昂的一線城市，吸引了不少買家；其後更是隨樓價上升而熱炒。



惟北京當局於2017年時，發布了「限購令」，規定在公告日期後建成的商住類項目只能售予企業單位、社會組織。至於早前的商住房仍可出售予個人，但售予對象須要「名下無住房和商住房」、「連續繳納五年社保或個人所得稅」等，同時又銀行亦收緊了商住房按揭。



據內媒統計，北京商住房的價格，至今已由高位下跌超過40%；成交量更是由限購令推出前的每月逾千宗，跌至數十宗。在去年2月份，商住房成交量更跌至歷史低位27宗。而價格方面，2017年3月北京商住房的價格於於最高位，約為每平方米51,036元人民幣(下同)，到了2018年6月，平均售價僅為每平方米20,084元。



有業主表示，單看商住房的樓價是沒有意義的，因為「根本找不到下一個接盤的人」。事實上，與普通住宅相比，買商住房的缺點包括不能落戶；稅高；水電氣費貴，更有部分商住房是不通燃氣。在種種負面因素下，商住房實在難以吸引到買家。



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