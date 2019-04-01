科技商機：無人機飛手供不應求　月薪可達10萬人幣

內媒報道，隨着無人機技術的發展，加之中國農業對無人機噴灑農藥、種植播種等需求日益增長，讓工業無人機市場開始蓬勃發展。現時內地整個無人機商用市場大概需要10萬名駕駛員(俗稱飛手)，但市場供應僅2,000人左右在職，供不應求情況嚴重。



報道指，一名現年29歲的80後工人朱貝貝表示，在工廠上班時每天都像個機械人一樣工作，沒有多少工餘時間，也無法和別人交談。看不到任何升職的希望或提高技能的機會。在離職之後，經一個朋友介紹去學習操縱過無人機，經過5天的培訓，他成為一名合格的無人機飛手，並加入一家噴灑殺蟲劑的無人機公司。



朱貝貝前一陣子在新疆工作了45天，用無人機賺到8萬元人民幣。如今他已擁有自己的公司，聘有30名飛手。公司每年幫助農民噴灑除草劑，收入達300萬元人民幣。



隨着無人機的商業運用愈來愈普及，內地急需專業人才。據內媒報道，若成為操控技術純熟的飛手，每個月可賺2萬至10萬元人民幣。而內地3大航空院校也相繼成立相關科系，培養相關專業人才。



上述的3大航空院校包括北京航空航天大學、西北工業大學、南京航空航天大學，近年已紛紛設立無人機相關科系和研究方向。



現時內地的飛手七成為80後，其餘三成則為90後。現時飛手的供求失衡，人手短缺情況仍嚴重，因而內地市場上出現大量未有駕駛無人機專業資格的「黑飛」事件。



為了培育無人機飛手，據稱，北京一家無人機培訓班的課程資訊顯示，在課程費用方面，無基礎班比有基礎班平均費用高3,000至5,000元人民幣。



以無基礎班為例，根據課程種類不同，30天培訓周期的費用從1.28萬至2.8萬元人民幣不等。



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