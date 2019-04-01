財經評論：加強監管順潮流　保障股民捍港譽

港交所近期動作頻頻，一方面計劃推出MSCI中國A股指數期貨，另方面亦擬推新措施以降低結算風險。事實上，港交所在市場拓展及監管方面同時着手，凸顯了港股的機會與風險並存。



消息透露，港交所正研究調高新結算會員的最低流動資金要求，初步建議現貨市場最低流動資金要求由目前300萬元提高至1,000萬元，衍生產品市場因波動更大，建議由現時的500萬元提高至3,000萬元，加幅達5倍。



資金結算可說是市場運轉的核心，而結算機制得以有效執行，會員就必須具備一定的財政實力，才可在市況逆轉時承受客戶塞責的衝擊，履行交收義務，中央結算公司所承受的風險才得以分流。現時，港股市場及成交規模不可同日而語，提高新會員的最低流動資金要求的確可收管控風險之效。



除財力外，會員守規亦是結算制度不可或缺的一部分。港交所對券商合規評核及現場視察，不時發現當中缺失，例如對客戶按金要求缺乏足夠內部監管、部分在計算客戶最低按金時出錯、允許客戶未有足夠抵押品前建立新倉盤，以及欠缺完善的追收按金程序等。



雖然這些缺失看似小問題，但千里之堤潰於蟻穴，現代金融系統環環相扣，任何一個環節出錯，均會引發連鎖反應。回看1987年股災前炒風熾熱，當年的期交所並無調升期指按金控制風險；而隨後美股大冧，聯交所停市4天後重開，恒指單日挫逾三成。市場秩序大亂，引發了結算危機，市傳時任港督更親自接觸期指大戶要求「找數」。當年的香港金融市場幾近沒頂，教訓不可謂不深刻！



當前，隨着中港市場持續擴大互聯互通，港交所和證監會亦須有所作為，在嚴懲塞責保薦人以提升新股質素、清理沒有實質業務的殭屍股、打擊不斷發股溝淡股東權益的老千股、遏阻啤殼炒賣殼股，以及打壓券商不良銷售等不斷發功，雖然成效有待觀察，但對於這些亡羊補牢之舉，市場評價還算正面。



隨着科技的發展，金融產品日益複雜，衍生品交易結算牽連甚廣，監管機構所面對的挑戰亦愈益多變。早年的歐債危機，倫敦清算所向西班牙和意大利等國資產追收孖展，此舉雖屬審慎風險管理，卻惹來批評激化危機。而港交所調升新結算會員流動資金門檻，亦可能扼殺細券商的空間。不過，港交所肩負重責，拓展市場的同時，更須守護市場，清除隱患以保障廣大股民權益！

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