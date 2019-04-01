【二手樓爆旺】愛蝶灣連環破頂　東盛苑終「發市」

整體樓市氣氛熾熱，未補價第二市場交投爆升，上月成交量創近三年最多。至於樓價更被炒起，筲箕灣指標居屋愛蝶灣期內連錄兩宗呎價逾1.29萬元的破紀錄個案，而同區逾一年「無發市」的東盛苑，則錄首宗呎價逾1萬元買賣。



房委會資料顯示，3月份第二市場公屋及居屋暫錄270宗成交，為近32個月新高，較2月同期錄得97宗，急增1.8倍。而居屋旺角富榮花園及將軍澳寶盈花園，上月分別錄10宗及9宗交投最多。至於整個同類市場則錄至少6宗呎價逾1.3萬元個案，遠超2月僅錄兩宗，反映樓價升勢顯著。



據了解，愛蝶灣上月錄至少7宗成交，按月多5宗。市場消息透露，該盤9座中層F室，實用面積484方呎，原則為兩房間隔，獲公屋租戶以628萬元購入，呎價12,975元，屬同類市場破頂價。另一個高層同面積單位則售625萬元，呎價達12,913元。



由於該屋苑部分單位可望海景，加上樓齡較新，擁大型屋苑配套，故向來受追捧。對上紀錄為去年底錄得，當時一個中層兩房戶以618萬元售出，以實用面積484方呎計，呎價約12,769元。目前市場僅餘7個放盤，實用面積431方呎單位，叫價由555萬元起，三房戶入場費則為710萬元。



至於東盛苑同錄指標價個案，消息指出，屋苑一個低層戶，實用面積407方呎，原則為兩房設計，附有裝修。單位於市場放盤多時，曾叫價450萬元，雖然屬高於市場水平，但由於是同類唯一放盤，故仍獲買家以428萬元承接，呎價達10,519元。



事實上，近期筲箕灣居二市場交投突然轉急。宏智物業梁志青表示，由於利好樓市消息不斷湧現，令部分購買證將於今年底到期的白居二買家加快入市。而該區居屋選擇多，加上坐落港鐵沿線，故不乏外區買家，因而帶動樓價向上，區內樓王東旭苑現只有5個放盤，個別實用面積650方呎三房戶，叫價高達850萬元，呎價逾1.3萬元。



此外，上月未補價公屋市況亦活躍，暫時以鴨脷洲利東邨錄得6宗個案最多，而深水埗李鄭屋邨亦佔5宗。樓價方面，黃大仙下邨期內連錄兩宗呎價逾8,000元買賣，包括一個中層實用面積439方呎單位，作價368萬元，呎價8,383元，創該盤新高。

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