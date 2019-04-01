樓價UPDATES︰怡景園長情業主持貨29年　升值5.5倍

樓價升勢凌厲，部分長情業主把握機會出貨，荃灣怡景園有單位29年升值逾5.5倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城三月錄得46宗成交，包括唐宮閣中層B室兩房戶，實用面積583方呎，向北望街景，以1,160萬元易手，實用呎價19,897元，單位9年升值近1.4倍。



●鴨脷洲海怡半島10座低層H室，實用面積869方呎，以三房間隔，座向西南，外望全海景，成交價1,600萬元，實用呎價18,412元。原業主早於1992年以282萬元購入上址，期內升值近4.7倍。



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九龍區



●西九四小龍上月全月錄50宗成交，創1年新高，當中昇悅居佔9宗，平均實用呎價17,936元。該屋苑5座高層A室，實用面積378方呎，採一房間隔，剛以同類單位次高價748萬元易手，實用呎價19,788元。原業主於2015年4月以571萬元入市，帳面獲利177萬元。



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新界區



●怡景園2座低層E室，實用面積約616方呎，以三房設計，望內園景。原業主開價約780萬元放售，獲外區上車人士議價至750萬元購入，呎價約12,175元。原業主於1990年1月以約115萬元入市，期內帳面獲利約635萬元。



●屯門啟豐園1座高層F室兩房戶，實用面積325方呎，有外區買家預期區內樓市可受惠未來基建發展帶動，加上單位內籠企理，便決定以498萬元「即睇即買」，呎價15,323元。上址若作投資收租，現時市值租金約1.1萬元，回報率近2.7厘。



●屯門聚康山莊1座低層F室，實用面積461方呎，有外區人士鍾情該單位附設裝修，加上客廳為直長廳，易於擺放家具，故決定購入，成交價598萬元，呎價12,972元。原業主持貨11年多，帳面獲利460.5萬元。



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