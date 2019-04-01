傳音「孖生細佬」　非洲硬撼Spotify！

有意喺上海科創板申請上市嘅「非洲手機王」傳音，原來有個「孖生細佬」叫做傳易。唔講唔知，傳易有個好大嘅志向，就係諗住爭奪非洲串流音樂App之王！



傳易旗下嘅串流音樂應用Boomplay，據稱已經建立非洲最大嘅串流音樂曲庫，擁有500萬首歌曲。啱啱仲宣布完成2,000萬美元（約1.56億港元）嘅A輪融資，籌得資金將主要用喺擴充曲庫、產品升級同引進人才。Boomplay團隊目前約80人。



Boomplay亦係傳音旗下TECNO手機嘅預裝音樂App，截至今年二月，Boomplay已經擁有超過4,200萬用戶下載，每月活躍用戶2,000萬。目前佢覆蓋西非同東非嘅四大市場——尼日利亞、加納、肯尼亞同坦桑尼亞。



據Boomplay嘅介紹，現時公司嘅收入包括訂閱費、內容購買同廣告。Boomplay嘅訂閱費每月約1.8美元，內容購買即係類似iTunes嘅歌曲購買。喺非洲除咗Boomplay，當地比較大嘅串流媒體仲包括Apple Music同Spotify。



據了解，串流媒體一哥Spotify主要喺北非同南非營運，無重疊到Boomplay主攻嘅東非同西非市場。傳音深信，Boomplay融合咗傳音扎根非洲嘅本地化市場營運經驗，稱霸全非洲指日可待！



另外，傳音喺上交所科創版嘅招股書曝光，去年營收達226億元(人民幣‧下同)，淨利潤6.57億元，並賣出1.24億部手機。傳音將發行不少於8,000萬股，集資30億元以上。根據IDC統計，傳音手機喺全球市場市佔率約7.04%；但係喺非洲，傳音市佔率高達48.71%，排名第一。



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