封殺影響漸浮現　華為通訊設備市佔跌至第二

外媒報道，中國最大通訊設備製造商華為在2018年通訊基礎設施行業的市場份額為26%，按年跌1.9個百分點，排名下跌一位至第二。



報道引述英國調查公司IHS Markit報告稱，瑞典愛立信(Ericsson)的市佔率為29%，比2017年提高2.4個百分點，時隔2年奪回首位寶座。



報告指，「由於貿易戰的影響，出現減少一部分新增採購的國家」。在推算5G通訊設備供貨量份額方面，華為以17%的市佔率，僅排在第4位。



有分析認為，雖然華為在5G相關專利申請件數上領先，但美國以5G為目標排除華為的行為開始對該公司業務産生了影響。



美國2018年8月出台了禁止政府機構使用華為産品等的《國防授權法》，還呼籲同盟國避免使用。

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