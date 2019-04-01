【名家筆陣】鄺志良：「新四萬億」成效恐有限

2019年的中國經濟將面對更嚴峻考驗，經濟增長已由2010年的10.4%下調至2018年的6.6%，年增長率每年下調接近0.48個百分點，明顯已不是周期性的調整，而是中國經濟已進入了結構性的調整期，增長由高速增長轉為較緩慢的增長，中央絕對明白提振經濟的重要性。



今年「兩會」期間，國務院總理宣布減稅2萬億元(人民幣．下同)，增加鐵路投資8,000億元、公路水運投資1.8萬億元等。外界不少評論認為，這是中央的「新四萬億」計劃。過往數年，筆者已多次指出從2008年全球金融風暴以來，中國政府推出「四萬億」的擴張性財政和貨幣政策，成功維持經濟增長，但同時亦帶來沉重和深遠的經濟代價。



由於長期的使用貨幣刺激，使得中國經濟內部的負債率愈來愈高，壞帳率和金額持績上升，過度投資同時帶來產能過剩，房地產泡沫等問題，這些問題已纏繞了中國經濟好幾年，還未完全得到解決。因此，在過往數年，中央曾多次提出和採取「去產能、去庫存、去槓桿」的措施，接受較低的增長率以換取較健康的增長和發展。



不過，在中美貿易戰和歐洲市場不穩的陰霾下，今年的中國經濟增長有機會跌進6至6.5%的區間，中央不得不再次出手，推出「新四萬億」的刺激方案，以財政政策配合貨幣政策，增加居民和企業可支配的資金，刺激消費和投資，提振經濟增長。



今次的「新四萬億」有別於2008年的刺激方案，今次的兩萬億元的減稅計劃，以及增加30%對中小企業的貸款，跟之前的「大水漫灌」有所不同，減稅就是利潤給企業，提升企業可動用的資金；而增加對中小企的貸款，亦是針對多年中小企業面對貸款困難的問題，這些措施讓中小企成為最直接的受益者。



中小企業一路是中國增長和就業的主要推動力，「新四萬億」在支援中小企的政策是走對了方向，比之前降息和放寬信貸等措施對於經濟的中長線發展裨益更大。



然而，今次的「新四萬億」也離不開大額的基建投資，藉此更快提速增長。如前所述，中美貿易戰和外圍不穩，中央想更快令經濟提速，這是可以理解的，但綜觀世界經濟的發展經驗，當一個國家的人均國內生產總值(GDP Per Capita)上升至10,000美元水平，經濟增長率便會放緩，這並不難理解。



就以中國經濟發展為例，中國在七十年代末改革開放之初，先以「放權讓利」刺激生產，提升效率，同時又大量吸納外資和技術，為中國帶來巨大的增長動力。中國自1978至2010年間平均8至9%的年增長率，去年中國的人均國內生產值已達9,787美元，假若以購買力平價(Purchasing Power Parity)估算，更高達18,455美元，中國的經濟水平已達中高水平。



但先前提及，由制度改革帶來的增長影響已逐漸消失，高速增長的動力亦隨之而淡化。再者，當一個經濟體經過頗長時間的高速增長，各種生產要素(例在勞動力和土地)的成本無可避免會被推高，中國再不能像以往一樣透過低成本的比較優勢保持高速增長。



正如前面提及，中國經濟增長由2010年的10.4%下調至2018年的6.6% ，已不是周期性的調整，而是反映中國經濟已到了一個結構性的轉接點(Structural Transition)。這些結構性改變，並不是多推一個「新四萬億」的刺激計劃便可解決。筆者已多次提出，中國面對一連串的結構問題，包括出生率下降、人口老化、人口紅利消失、投資回報率偏低等。



要中國經濟轉型，為增長注入新動力，必須要解決結構性問題，包括推行鼓勵性生育措施(如加大育兒免稅額、提升免費教育)，提升教育和職業培訓增強勞動生產力(即每工時能創造的產值)，新增的資金應流向有增長潛力的中小企和創新及科研環節，避免如以往一樣把新增貸款流向基建和房地產。只有真正落實這些結構性改革，才能扭轉經濟增長長期下滑的情況。



鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

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