李秀恒：發展海濱勿拒官商合作

今年的財政預算案，其中一個值得留意的亮點，就是政府打算撥款60億元優化維港海濱，若真落實，可以帶來的經濟效應不可估量。



筆者一向力倡發展維港海濱，既可增加市民大眾的消閒空間，又可沿途打造「黃金地帶」，增加本港的旅遊資源，一舉多得。



財政司司長日前在電台節目表示，特區政府打算在維港兩岸發展35公頃新的公眾開放空間，面積將有兩個維園之大，未來10年亦會把現時的海濱長廊由目前20公里增至34公里。他又透露，某些海濱改善項目或會以公私營合作發展的形式推動，合作對象不限本地或國際企業，最重要是能夠滿足創意和項目發展及管理的需要，讓市民未來能夠在海濱戶外野餐以及進行各種休閒活動。



一說到公私營合作，有些人必提出反對，並扣上「官商勾結」的帽子。可是，要推動海濱發展，單靠政府是獨力難行。舉例說，沿岸一些地段會涉及私人業權，如當局沒一套政策，提供合理和不損害公眾利益的誘因，以吸引商界或業權人配合和參與，實難成事。



猶記得，政府數年前曾舉辦過一個名為「釋放海濱潛力」的研討會，邀請了新加坡、悉尼、奧克蘭和溫哥華等四個世界著名海濱城市的有關官員和專家主講，分享他們在海港的規劃、發展和推廣等多方面的成功經驗。



他們都認為，發展海濱可達到四大目標：一是有助促進城市的經濟增長；二是可以吸引更多旅客，推動旅遊業發展；三是可增加城市的知名度；四是可提升當地的宜居環境。筆者對此十分認同，且認為還有一個很重要的作用，就是可增加市民的自豪感和歸屬感。



此外，他們也有很多實踐成功的地方很值得香港借鏡。如怎利用舉辦國際盛事來轉化為發展海濱的機遇；如何利用公私合營的方式令到海港的發展事半功倍等。悉尼達令港和新加坡濱海灣，不少項目都是政府和商界合作發展和經營的，除吸引遊客，亦深受當地人歡迎。所以官商合作，不應成為「原罪」。



李秀恒

香港經貿商會會長

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