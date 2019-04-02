古勝：炒復甦憧憬　搵受惠股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股重現上升動力，加上中國公布的3月份製造業採購經理指數(PMI)無論係官方定財新數據皆重上盛衰分界線50之上，市場氣氛立即回暖。港股周一裂口高開後在高位企穩，恒指最終升510點收報29,562點，主板成交1,286億元。滬綜指更上破3月至今橫行區頂部阻力，升2.5%報3,170點，中港股市齊齊發力上攻。



周一收市後，統計處公布2月份本港零售業總銷貨價值，臨時估計為407億元，按年跌10.1%，遠差於預期的升3.6%及一月的升7.1%。不過，目前資金根本就唔係炒本地經濟數據，所以古勝認為此數據不會對港股氣氛有太大影響，應繼續將重心放喺外圍消息及板塊氣氛上。



市場早前主要憂慮中美貿易戰將嚴重打擊中國製造業，但所謂物極必反，喺今年首兩個月阿爺全力出招救經濟下，如今3月份數據顯示相關措施已起到成效。早前市場資金可能係過度憂慮，只要4月份數據仍在50樓上，配合中美貨幣政策維持寬鬆，以及外國指數公司年內將A股納入指數或增加比重等多種考慮下，年內A股走勢值得睇高一線。



故此，在股市效應帶動下，古勝相信中資金融股及券商股今年可以交出好表現。當然，正如之前所述，如果要買中資金融股，內險股的值博率會較內銀股更高。



事關四大國有內銀的去年業績顯示，雖然盈利增長平穩，股息率大致上亦可維持，惟行業今年面對不少潛在風險，例如年內環球加息機會極微，影響內銀淨利息收入，加上市場憂慮內銀在中央壓力下，需要以低息貸款來支持小微企業，盈利增長難免受掣肘，凡此種種皆限制板塊升勢。



相對地，若市場未來繼續炒中國製造業復甦，咁就要開始留意相關板塊，其中資源股同電力股都值得研究。前者方面，製造業若由衰轉盛，相信率先受惠的非資源股莫屬。周一所見，已經有資金睇好中國鋁業(02600)、馬鞍山鋼鐵(00323)及鞍鋼股份(00347)，三者分別升8.3%、3.1%及3.8%。目前馬鋼及鞍鋼往績市盈率皆約4倍，估值較吸引，值得逢低吸納睇中線。



至於電力股方面，若然內地製造業起動後，亦必帶動電力需求上升，相信可提升市場重估板塊的機會。不過，要注意電力股已經好耐未獲得市場關注，要重新吸引資金進駐有一定難度，所以只建議放入觀察名單上，並在適當時候以人氣較旺的華電國際(01071)及華能國際(00902)作為主力目標，勝算應較高。



另外，如果覺得炒板塊唔夠直接，只係想博食轉股市大浪，不妨主攻重磅股。今輪港交所(00388)似乎比騰訊(00700)更為值博，事關騰訊近期相對跑輸大市，加上內地審批新網遊之速度至今仍未見加速迹象。反而港交所與市場氣氛同氣連枝，港股升，佢都好難跌！

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