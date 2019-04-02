歐股收市做好　德國DAX漲155點

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,317點，升38點或0.52%；法國CAC指數收報5,405點，升55點或1.03%；德國DAX指數收報11,681點，升155點或1.35%。



工業及原材料股受追捧，鋼材供應商Thyssenkrupp升5.76%；聚合物生產商Covestro升3.35%；法國汽車零件生產商Valeo升6.27%。



汽車股表現同樣亮眼，戴姆勒升4.11%；標緻汽車升4.19%；雷諾升2.95%。



個股方面，英國廉航公司easyJet預期下半年收入增長放緩，主要受到英國脫歐的不確性影響，其股價挫9.71%。



半導體公司ams AG股價漲6.22%，此前該公司計劃分拆環境傳感器業務，並與私募基金Wise Road Capital組成合資公司。

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