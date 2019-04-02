林嘉麒：港股料再試三萬關

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入4月業績期過去，市場焦點首先放在經濟數據上。皆因環球投資者最近憂慮經濟衰退，美債孳息曲線倒掛加速會令資金流入短期債。既然上周在擔心經濟衰退，要風險胃納Risk on，最直接的當然是經濟數據好。



中國公布3月官方製造業PMI為50.5，不但高於預期的49.6及較前值的49.2回升，亦創五個月新高，情況回到去年11月時候的增長。老實說，單一項數據轉好並不代表經濟見底。PMI經歷了三個月倒退，春節後經濟活動再次活躍起來也很合理。新訂單指數為51.6，高於2月份1個百分點，連續兩個月擴張加快。企業或在憧憬隨着國家支援實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端好像回暖。



不過，從企業規模來看，大型企業PMI回落至51.1，是低於2月0.4個百分點；而中小型企業PMI為49.9和49.3，儘管分別按月上升3個和4個百分點，但仍在榮枯線以下。我們現在斷言已見底，論據不太夠力。



投資者當然明白，惟眼見美國三個月期與十年期孳息曲線不再倒掛，亞洲時段兩者孳息率分別見2.401厘及2.449厘，資金流入股市情況明顯。A股兩市成交再破一萬億元人民幣，港股成交雖然未爆升，惟成交也超過1,200億元，反映投資者短線情緒好轉。



恒指在成交略增下，再創今年高位29,612點，並收於29,500點以上，再次進入去年6月19至21日的區域內。早前曾提及該水平有特別意義，當時恒指失守該支持位250天線(29,282點)後，大市跌勢急轉直下。周一收報29,562點，即是再次收復6月21日的位置。



該段時期，恒指徘徊於29,285至30,012點，我們可先以30,012點作目標。不過，6月19日所形成的下跌裂口為30,012點至30,259點，而當日成交高達1,529億元。要成功回補裂口，除了指數點到價外，未來成交也要突破此金額，才有望完全擺脫30,259點的阻力位。



另外，要留意大市仍受英國脫歐所困擾，加上近日國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德亦表示，雖然歐元區的財政狀況比十年前好，但還不足以抵禦另一場經濟危機。歐元區是「沒有足夠的彈性」能夠毫髮無損地擺脫「意想不到的經濟風暴」。



再者，上周五德國、法國及歐元區公布的PMI均錄得六年來最大跌幅，歐洲各地經濟增長放緩迹象變得明顯，或許就是未來回補裂口失敗的原因。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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