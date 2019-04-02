陳蓓敏：內房板塊受惠雙重利好因素

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，受惠聯儲局大放鴿子訊息，加上憧憬中美貿易談判有進展，中國將會更重購美國農產品和資源下，上周五道指做好，向26,000點關口進發，首季道指更錄得逾一成升幅。



內地公布3月官方製造業採購經理指數升至50.5，顯示冬去春來，製造業活動稍見回暖，非製造業採購經理指數升至５４.８，兩組數據皆優於市場預期。反之，東南亞地區如日、韓和台製造業活動皆見放緩，料市場對中國經濟表現仍審慎。周一內地股市勁度十足，滬綜指欲挑戰3,200點關口。主要受惠三大利好因素，除提及的經濟數據外，人民幣轉強及周一生效的製造業降增值稅。



踏入4月首個交易日，港股在外圍帶動下，裂口高開後更曾高見29,600點水平，創年內新高，且有成交配合。



近期高息內房股走勢極具氣勢，受業績理想和人民幣穩定推動。正榮地產(06158)上市一年多，剛公布去年度業績，純利升逾五成至21.2億元人民幣，營業額升32.3%至264.5億元人民幣，末期息每股派0.15元，按年增50%。



集團去年合約銷售為1,080億元人民幣，增長54%。管理層已訂年內合約銷售目標為1,300億元人民幣。集團土儲主要位於長三角、海西區，達2,456萬平方米。正榮為內地第十八位房產開發商，去年積極減債，負債比率從183.2%減至74%。建議候低吸納，目標價6元，止蝕位5.24元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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