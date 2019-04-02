梁冠業：經濟衰退暫毋須過憂

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國國債孳息率出現倒掛(三個月期債息高過十年期債息)，市場紛紛將悲觀情緒投放在環球股市上，恒指和美股應聲而下，上周恒指更一度挫近600點。我們同意環球市場經濟增長放緩已成事實，但放緩不代表衰退，企業盈利水平和民生數據仍是穩中有進。



貿易談判、新興市場轉弱、港元疲弱及英國脫歐等問題縱然一直困擾股市，但指數方面依舊向上發展。恒指上周出現終極黃金交叉(50天線上破250天線)的牛市信號，證明市場對經濟衰退的憂慮可能未必有投資者想像中大。



美國長短債孳息率出現倒掛，並不代表美國經濟立即轉差，投資者擔憂的衰退可能還是言之過早。上一次即2006年，美國短息高過長息之時，美國經濟到2007年12月才真正走下坡。



聯儲局早於過去幾個月表明停止縮表的計劃，若然配合下半年市場對聯儲局的減息預期，將大大增加市場的流動性，反而有機會孕育新一波大升浪的來臨。



過去一個月，上市公司陸續公布業績，無可否認去年受到中美兩方貿易摩擦的影響，部分藍籌股第4季度的盈利低於市場預期。但若然以全年業績而論，企業的盈利增速未有大幅被拖低，仍然能夠保持增長勢頭。



我們認為，恒指仍處於震盪的局面，始終第1季度的升幅較為可觀，單季錄得3,206點或12.4%升幅。在中美貿易談判和英國脫歐等未明朗的因素下，市場短期不排除會出現獲利回吐的情況，但中線維持看好。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒持有有關股份)

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