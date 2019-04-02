鄔必偉：今輪A股上漲行情有餘未盡

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，A股在3月7日和21日見過3,100點以上高點之後，於3月25日出現了較大幅度下跌，而市場人氣開始渙散，最令人擔憂的是，被稱為聰明錢的滬/深股通北上資金出現了大幅流出，全天淨流出就是107億元。這是有A股通以來次高的紀錄，只較2015年7月6日的淨流出135億元少一點點。



市場於是非常緊張，在之後的幾天內，熱點退散很快，大家都在說，是否這輪行情已經接近尾聲了？我的看法是未必。事實上，到上周五滬/深股通就錄得淨流入111億元，到周一復市，滬深股市更以逾萬億元大成交爆升。



筆者觀察過去幾次大的北上資金淨流出，確實之後市場都出現了明顯的大跌，但這幾次基本都出現在2018年，而去年是中國經濟放緩疊加中美貿易戰，市場本身處於極度虛弱的狀態，一有風吹草動自然就形成了下跌，因為市場本來就處於下跌之中。



今年春節以來的這輪A股大漲，其實是建基於幾個原因：首先是中美貿易戰趨緩，雙方將要達成最終協議，使得2018年困擾市場的最大因素有緩解的迹象；其次就是MSCI指數調整了A股的佔比，由原來的5%上升到20%，這就使得市場對於外資的持續流入有很大的期待。



再者，我覺得最重要的就是，央行放鬆了銀根，中央對於市場需要大量流動性有了共識。這樣就使得無論是實體企業還是金融領域，都出現了很大的鬆動。最後一點，中央在去年底和今年初，對於民營企業的不斷支持，也使得大家對今年企業利潤的上揚有了一定的信心。



綜合以上幾點，才走出這輪比較兇猛的上漲行情，只要以上幾點不出現特別大的改變，我認為市場還是會延續原來的走勢。



至於說到北上資金的大幅流出，我也不覺得目前滬/深股通內資金全部是外資，反而有很多是內地背景的資金，借助香港融資成本低，槓桿比例大而反向進入A股的。這些資金由於槓桿比較大，所以，往往會比較快進快出，對於他們的走向不一定需要特別的在意。



總之，我認為目前這輪A股的上漲行情，不太可能會是一輪非常短命的反彈行情，在科創板上市之前，行情熱點切換非常正常，但徹底見頂的概率不大，大家還是應該繼續關注。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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