中信銀行(國際)：央行突轉鴿　紐元試低位

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周新西蘭央行公布最新貨幣政策，會議上將關鍵利率維持在1.75厘的歷史低位，符合市場預期，但預計今年將維持低利率，以增加政府開支及投資以提振經濟。此外，央行行長奧爾意外地指出，新西蘭展望的風險已經轉為下行，因全球經濟前景明顯疲弱，企業信心低迷繼續拖累國內支出，表示下一次行動減息的可能性正在加大。



同時，受主要貿易夥伴如澳洲、歐洲與中國的經濟前景繼續回落，令其他央行維持放鬆貨幣政策立場。就新西蘭央行鴿派立場的影響，紐元兌美元一度暴跌逾100點至0.6780低位，跌幅達1.4%，創下七周來最大單日跌幅。



全球焦點仍落在美國債市孳息曲線倒掛，引發恐慌情緒延續。但隨着中美貿易談判進展良好，美國十年期國債孳息率回升。美國商務部發布數據顯示，對華商品貿易逆差出現近三年來的最大收窄。



儘管美國第4季度實際GDP年化季環比終值2.2%，較初值2.6%有所回落，略不及預期2.3%，但數據顯示2018年經濟增速為2.9%，為2015年以來最高，只略低於特朗普政府設定的3%的年度目標。另一方面，上周美國首次申請失業救濟金人數降至兩個月以來的最低水平，減少5000人至21.1萬人，表明勞動力市場依然健康，美匯指數上周升0.68%至97.198。



美國總統特朗普再度炮轟聯儲局，表示聯儲局沒有錯誤地加息，美國經濟和股市應該會較現狀好。美國白宮經濟顧問庫德洛早前成為首位公開要求聯儲局減息半厘的白宮官員，認為聯儲局不應將利率設定在高於2厘水平。



本周美國將公布零售銷售以及非農就業數據，目前市場預期3月非農新增就業職位將大幅反彈。另外，隨着新西蘭央行突如其來的鴿派貨幣政策，進一步加強市場對央行的減息預期，短期給紐元帶來下行壓力，匯價或有機會下試0.6750水平。

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