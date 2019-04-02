龔成：白銀是真正貨幣

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，白銀價格由近年高位48美元下跌至現時的15美元水平，現時價格處平穩狀態。



其實白銀在歷史上是不少國家的貨幣，而與黃金一樣，同樣有抗通脹和避險的功能，但相比黃金，白銀的工業用途則更廣，全球有七成以上的白銀需求來自工業。由於白銀是製造電子零件、電池、反光鏡、半導體、太陽能板等必要材料，故被廣泛於用電子、化學、醫療等行業。



即是白銀每年會因工業用途而不斷消耗，而隨着將來科技的進步，而白銀的應用將會更多。從長遠說，全球的白銀存量會減少，而黃金則會上升。



由於白銀並不會有現金流產生，即是無息收，所以比起會持續產生現金流的資產，始終是較遜色的，所以我自己亦只會小量持貨。



當黑天鵝出現，即極罕見但影響極大的事件發生時，如大型戰爭、超級天災、大型人為災難等，我們現時所認知的貨幣系統，就有可能崩潰，甚至連法律也沒有作用。過往憑合約紀錄的所有資產，都可以不再屬於你，而到時最有價值的，就是黃金、白銀這類真正的貨幣。不過，這類極端事情發生的機會率極低，所以只需在組合中持有小量已足夠。



黃金、白銀是過去人類歷史上的貨幣，就算現時亦可理解為貨幣的一種。長遠來說，紙幣是只會貶值的，所以我們必須持有紙幣以外的資產以對抗，現時的全球仍是以美元為中心，但近年美元的不斷貶值已令其地位有影響。若有天人們不想(或不信)美元作為世界貨幣，若找不到另一種紙幣作為代替品，黃金、白銀就是終極貨幣。

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