東方日報B2：港二月零售驟跌10%　首季經濟大鑊

繼出口數據急跌後，香港2月零售表現亦令市場「大跌眼鏡」！該月零售業總銷貨值臨時估計為407億元，按年大幅下挫10.1%，遠遜市場預期的升3.6%，不但結束連續23個月的升勢，更為2016年8月以後最大單月跌幅。香港零售管理協會表示，今年首季零售額好大機會錄負增長；經濟師亦擔心首季香港經濟增長前景。



事實上，政府早前公布的2月出口貨值下跌6.9%，跌幅亦遠遜預期，連同零售表現差強人意，市場憂慮兩大經濟支柱「失衡」拖累香港本地生產總值(GDP)。光銀國際董事總經理林樵基預料，香港首季經濟表現「麻麻」，GDP僅錄輕微升幅，並相信內地刺激經濟的措施要到第2季才見效，屆時才能帶動香港經濟。



中信銀行(國際)首席經濟師廖群則稱，去年下半年香港經濟表現疲弱，將拖累今年上半年表現，期內經濟增長料介乎2.1至2.2%。



不過，他預期下半年內地經濟將會回暖，刺激香港出口及投資表現，料香港下半年經濟增長可達2.6至2.7%，全年增長預測為2.4至2.5%。



政府統計處公布，2月所有主要零售類別銷貨值均按年錄得跌幅，當中以耐用消費品、食品酒類飲品及煙草，以及衣物鞋類的雙位數跌幅最為顯著，分別錄跌18.4%、13.7%及11%。

累計今年首兩個月，零售業總銷貨值及銷貨量分別累跌1.6%及1.8%。



政府發言人表示，合併2019年首兩個月的數字，是為了消除農曆新年假期在不同時間出現的影響，又指零售業銷售在近月表現疲弱，反映在外圍不確定因素影響下，消費情緒依然審慎。



香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年下半年開始，零售升幅逐步收窄，以至今年首兩個月合併數據錄得下跌，是「Alarming(警號)、值得關注的」，重申中美貿易戰、人民幣貶值及環球經濟放緩等負面因素持續影響零售市道，令今年上半年零售前景不容樂觀。



該會部分會員反映3月生意僅大約與去年持平，或錄得微跌的情況，因此相信今年首季零售很大機會錄得負增長，惟料跌幅輕微。



她更認為，零售走勢要視乎中美貿易戰的情況，不過即使中美雙方有解決方案，亦不敢期望會為零售帶來很大刺激，料需時復甦。



值得留意的是，今年1、2月訪港旅客人次均錄升幅。首兩個月合計，整體訪港旅客按年升16.6%，當中內地旅客更升近19%至1,010萬人次。謝邱安儀解釋，現時內地旅客不再是純購物，較着重觀光及體驗等，因此旅客數字的增幅並不代表能帶動零售表現，建議零售商要適應新零售時代，檢視購物模式能否吸引消費。



至於佔比較重的珠寶鐘錶類別於2月份的銷貨值按年大跌9.7%。太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明透露，公司2、3月生意額亦分別下跌10%及15%。



他雖然期望下半年零售市道會好轉，不過以該公司首個季度的銷情表現來看，需要調整今年全年對公司的銷售預測，由原來的持平下調至跌10%。

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