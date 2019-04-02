美股收市：道指升329點　Lyft逆市逾一成

中美製造業數據均勝預期，刺激美國股市於第二季首個交易日大幅上漲。道指收報26,258點，升329點或1.27%；標指收報2,867點，升32點或1.16%；納指收報7,828點，升99點或1.29%。



中國製造業數據安撫了市場對全球經濟增長放緩的擔憂，至於美國3月份ISM製造業指數由前一個月的兩年低位54.2點升至55.3點，優於市場預期的54.5點，反映過去數月表現欠佳的製造業有所回穩。



不過，美國2月份零售銷售意外按月跌0.2%，有別於市場預期的升0.2%，並扭轉前一個月經修訂後升0.7%的勢頭，反映經濟前景尚有隱憂。



美國大型科技股做好，蘋果公司全日升0.68%；亞馬遜上漲1.88%；Netflix升2.92%；Facebook亦上揚逾1%。



叫車平台Lyft上市第二日表現欠佳，全日下瀉11.85%，收報69.01美元，低於上市價72美元。



股市回穩，債市錄得資金流走，10年期美國國債孳息率曾升破2.5厘，為3月22日以來首次。

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