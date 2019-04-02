陽光100中國售重慶兩物業開發項目股權

陽光100中國(02608)公布，向融創中國(01918)的附屬融創西南房地產開發(集團)，出售目標公司重慶陽光壹佰房地產開發的70%股權，總代價約為13.34億元人民幣(下同)，其中權益3.7億元須以現金支付，以及股東貸款約9.64億元。



預計集團將自出售事項錄得除稅前虧損約4.87億元。集團擬將出售所得款項用於一般營運資金及於適當機會出現時用於潛在收購及投資事項。



此外，根據股權轉讓協議，於交割完成後，賣方應繼續向目標公司提供金額約為2.92億元的股東貸款。



目標公司的主要資產為位於中國重慶市南岸區的兩個物業開發項目，即重慶陽光100國際新城項目，可開發為集住宅、商業、商場為一體的項目；及慈雲寺老街項目。根據兩個物業開發項目相關的《重慶市國有土地使用權出讓合同》，項目用地面積565,577平方米，項目計容建築面積約1,188,000平方米，其中已開發計容建築面積約670,000平方米，未開發計容建築面積517,309平方米。



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